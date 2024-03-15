15.03.2024 19:36 Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів

Баранівка;

Петропавлівка;

Покаляне.

Під артилерійським та мінометним вогнем були близько населених пунктів, зокрема:

Амбарне;

Берестове;

Бударки;

Дворічна;

Іванівка;

Козача Лопань;

Петропавлівка;

Плетенівка;

Синьківка;

Стрілеча;

Строївка;

Уди.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.



На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 березня 2024 року.