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15.03.2024  19:36   Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів

  • Баранівка;
  • Петропавлівка;
  • Покаляне.

Під артилерійським та мінометним вогнем були близько населених пунктів, зокрема:

  • Амбарне;
  • Берестове;
  • Бударки;
  • Дворічна;
  • Іванівка;
  • Козача Лопань;
  • Петропавлівка;
  • Плетенівка;
  • Синьківка;
  • Стрілеча;
  • Строївка;
  • Уди.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 березня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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