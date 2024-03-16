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16.03.2024  08:40   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 16 березня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під обстрілом перебували: Амбарне, Строївка, Стрілеча, Дворічна, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка, Синельникове. 
 
О 2:25 у с. Козача Лопань Харківського району влучання БПЛА «Шахед» по території села. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.
 
Також о 20:27 внаслідок обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району горіла господарча споруда. Без постраждалих. 
 
О 17:40 відбувся обстріл с. Охрімівка Чугуївського району. Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років.
 
Крім цього о 16:20 по с. Золочів Богодухівського району росіяни завдали ударів балістичною ракетою «Іскандер-М». Пошкоджено 16 приватних будинків, приміщення лікарні. Знищено будівлю гуртожитку, чотири автомобілі бригади швидкої, чотири легкові автівки. Без постраждалих. 
 
16:10 відбувся обстріл керованою авіабомбою с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку відбито 3 атаки противника.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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