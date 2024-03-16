У Харківській області машина розмінування очистила понад 151 га території (відео)

Одна з машин механізованого розмінування GCS-200 працює на Ізюмщині.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили, як усували наслідки ворожих обстрілів Харківщини.
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Спроби розібратися в собі та у своїх відносинах з оточуючими можуть не найкраще позначитися на настрої та самопочутті.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі.
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