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16.03.2024  09:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області машина розмінування очистила понад 151 га території (відео)

Одна з машин механізованого розмінування GCS-200 працює на Ізюмщині.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
В процесі розмінування від вибухонебезпечних предметів сапери ДСНС використовують різні методи: від обстежень територій, використовуючи міношукачі та проходять потенційно небезпечні ділянки, так і за допомогою машин механізованого розмінування.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили, як усували наслідки ворожих обстрілів Харківщини.

Тэги:  міни, харків
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