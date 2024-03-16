16.03.2024 09:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області машина розмінування очистила понад 151 га території (відео)

Одна з машин механізованого розмінування GCS-200 працює на Ізюмщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

В процесі розмінування від вибухонебезпечних предметів сапери ДСНС використовують різні методи: від обстежень територій, використовуючи міношукачі та проходять потенційно небезпечні ділянки, так і за допомогою машин механізованого розмінування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили, як усували наслідки ворожих обстрілів Харківщини.