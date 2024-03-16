Минулої доби до поліції Харківщини звернулося 1048 громадян

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2020 транспортних засобів.
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Спроби розібратися в собі та у своїх відносинах з оточуючими можуть не найкраще позначитися на настрої та самопочутті.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі.
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