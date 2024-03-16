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16.03.2024  10:15   Віталій Хінєвіч

Минулої доби до поліції Харківщини звернулося 1048 громадян

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2020 транспортних засобів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми. 
 
Поліцейські викрили трьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 18 осіб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили, як усували наслідки ворожих обстрілів Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
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