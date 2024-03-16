16.03.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

Минулої доби до поліції Харківщини звернулося 1048 громадян

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2020 транспортних засобів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми.

Поліцейські викрили трьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 18 осіб.

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