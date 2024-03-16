16.03.2024 11:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові сталася пожежа у багатоповерховому будинку: надзвичайники врятували жінку

16 березня о 7:49 рятувальники отримали інформацію про спалах у п'ятиповерховому будинку на вулиці Астрономічній.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

До місця пожежі було направлено 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах та одне відділення на автодрабинi. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що у квартирі горіли домашні речі та меблі на площі 40 кв.м. А також полум’я перекинулось на сусідній балкон, який палав на площі 5 кв.м.

У задимленій кімнаті вогнеборці відшукали господарку оселі, 1937 року народження. Її негайно винесли на свіже повітря та передали медикам швидкої. Вони виявили у пенсіонерки ознаки отруєння чадним газом і госпіталізували до лікарні. Також із задимленої зони рятувальники евакуювали 4 людини.

Локалізація пожежі відбулась о 8:41, а повна її ліквідація — о 9:58. Причина її виникнення встановлюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники врятували будинок від вогню у Харківській області.