15.03.2024 13:40 Віталій Хінєвіч

Надзвичайники врятували будинок від вогню у Харківській області

14 березня о 23:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Гениївка Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

По прибуттю на місце виклику вогнеборці Луганського гарнізону встановили, що горить господарча споруда, розташована поруч із житловим будинком. Площа загоряння – 100 кв. м.

Пожежу ліквідовано о 1:35. Від розповсюдження вогню врятовано житловий будинок та господарчі споруди. Постраждалих немає. Причина займання наразі встановлюється фахівцями.

Від ДСНС Луганщини залучалися 6 чоловік особового складу та 1 од. техніки.

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