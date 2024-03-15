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15.03.2024  13:40   Віталій Хінєвіч

Надзвичайники врятували будинок від вогню у Харківській області

14 березня о 23:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Гениївка Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
По прибуттю на місце виклику вогнеборці Луганського гарнізону встановили, що горить господарча споруда, розташована поруч із житловим будинком. Площа загоряння – 100 кв. м.
 
Пожежу ліквідовано о 1:35. Від розповсюдження вогню врятовано житловий будинок та господарчі споруди. Постраждалих немає. Причина займання наразі встановлюється фахівцями.
 
Від ДСНС Луганщини залучалися 6 чоловік особового складу та 1 од. техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли Харківщини сталися пожежі.
 
Тэги:  події, харків
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