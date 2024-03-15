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15.03.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

Енергетики повністю заживили село Цупівка

Фахівці Дергачівського району електричних мереж повністю відновили електропостачання в селі Цупівка Харківського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, у населеному пункті відремонтовано усі три підстанції, замінено 182 електроопори, а також змонтовано майже 10 км сучасного проводу СІП.
 
"До війни в Цупівці було зареєстровано 382 точки обліку. До електромережі вже підключено близько 100 домоволодінь. Триває процес заживлення модульних будинків, які тут зводяться для людей, які втратили житло через військові дії. Місцеві жителі повертаються, тож будемо продовжувати підключати споживачів за їхніми заявками", - зазначив Володимир Климчук.
 
Перших споживачів енергетики заживили у грудні 2023 року.
 
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Тэги:  жкг, харків
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