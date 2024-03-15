Енергетики повністю заживили село Цупівка

Фахівці Дергачівського району електричних мереж повністю відновили електропостачання в селі Цупівка Харківського району.
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Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.
Щорічно у річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді у Конгресі у 1961 році відзначається День захисту прав споживачів.
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