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15.03.2024  12:45   Віталій Хінєвіч

11-річну дівчинку розшукували у Харківській області

14 березня близько 20:30 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про зникнення її 11-річної доньки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Мати пояснила, що близько 19:00 дівчина пішла від подруги, але додому не повернулася. На телефоні дзвінки не відповідає.
 
Поліцейські одразу розпочали пошуки зниклої. Менш ніж за годину її місцезнаходження було встановлено. Співробітники районного управління поліції виявили 11-річну школярку у сусідньому домі у під’їзді. Як з’ясувалося, дитина вчасно не повернулася з прогулянки та боялася йти додому.
 
Працівники ювенальної превенції передали дівчину батькам та провели профілактичні бесіди.
 
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Тэги:  події, харків
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