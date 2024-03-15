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15.03.2024  11:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік вкрав у дітей сумку з телефонами

Поки діти були захоплені грою, зловмисник заволодів сумкою, в якій знаходилися мобільні телефони 10-річного хлопчика та 11-річної дівчинки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
15 лютого до Чугуївського районного управління поліції звернулися батьки малолітніх з повідомленням про крадіжку гаджетів.
 
Поліцейські встановили особу, яка скоїла злочин. Зловмисником виявився 31-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
 
З’ясувалось, що чоловік побачив дітей, які гралися на одній з вулиць Чугуєва та залишили без нагляду сумку. Він скористався можливістю та викрав сумку, в якій знаходилося два мобільних телефони. Чоловік розповів, що викрадені мобільники продав, а гроші витратив. 
 
Поліцейські розшукали засоби зв’язку дітей та повернули їх власникам. 
 
14 березня слідчі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрито жінку, яка наказувала знищувати українські книги.
 
Тэги:  події, харків
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