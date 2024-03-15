15.03.2024 11:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік вкрав у дітей сумку з телефонами

Поки діти були захоплені грою, зловмисник заволодів сумкою, в якій знаходилися мобільні телефони 10-річного хлопчика та 11-річної дівчинки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

15 лютого до Чугуївського районного управління поліції звернулися батьки малолітніх з повідомленням про крадіжку гаджетів.

Поліцейські встановили особу, яка скоїла злочин. Зловмисником виявився 31-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

З’ясувалось, що чоловік побачив дітей, які гралися на одній з вулиць Чугуєва та залишили без нагляду сумку. Він скористався можливістю та викрав сумку, в якій знаходилося два мобільних телефони. Чоловік розповів, що викрадені мобільники продав, а гроші витратив.

Поліцейські розшукали засоби зв’язку дітей та повернули їх власникам.

14 березня слідчі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram