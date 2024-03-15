15.03.2024 10:40 Віталій Хінєвіч

Через невідомий вибуховий пристрій загинув працівник Куп’янської дільниці «Газмережі»

Ввечері 14 березня біля власного подвір’я, від невідомого вибухового пристрою загинув Максим Мармазов – слюсар Куп’янської дільниці Харківської філії «Газмережі», передає РЕДПОСТ .

Зазначається , що Максим Мармазов помер по дорозі у лікарню, отримавши поранення не сумісне із життям, у віці лише 44 роки. Тринадцятирічний син Максима залишився без батька. Газорозподільна галузь лишилась висококласного спеціаліста.

Для дружини – Наталії Мармазової це друга трагедія та друга втрата найріднішої людини за останній час. Тиждень тому російські окупанти, під час обстрілів житлових будинків Куп’янщини, забрали життя у матері Наталії. Нині у чоловіка.

Максим працював у газорозподільній галузі 15 років. Ця галузь стала рідною для родини Мармазових. Дружина Максима - Наталя є старшим оператором сектору обліку газу Куп’янського управління «Газмережі».

«Колектив Харківської філії «Газмережі», з усіх куточків Харківської області, низько вклоняє голови перед родиною Мармазових. Висловлюємо щирі співчуття дружині, сину та матері пана Максима. Разом з Вами поділяємо непереборну біль втрати близьких людей.

Максим Мармазов завжди залишиться у пам’яті як висококласний професіонал, справжній друг і колега, який за будь-яких умов готовий простягнути руку і допомогти»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 44-річний мешканець Куп’янська на своєму городі підірвався на невідомому вибуховому пристрої та помер під час надання йому допомоги.