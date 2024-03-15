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15.03.2024  10:27   

У Харкові святкують День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 14 березня привітав з професійним святом комунальників Київського, Салтівського, Немишлянського, Новобаварського та Холодногірського районів.


Фото: РЕДПОСТ
Мер вручив Подяки кращим працівникам комунальних підприємств та галузі побутового обслуговування населення, повідомляє РЕДПОСТ.

Міський голова зазначив, що ці сфери переживають найбільші виклики в сучасній історії міста. 
 
«Я вклоняюся до землі за вашу працю, бо знаю, наскільки вам зараз важко. І повірте, для кожного харківʼянина ваша праця - безцінна. Завдяки вам ми можемо нормально жити, попри величезну кількість обстрілів. Тільки завдяки вам до Харкова повертаються люди. Своїми зусиллями і працею щодня з початку повномасштабного вторгнення ви доводите, що є справжніми героями, і Харків нікому не під силу здолати», - зазначив Ігор Терехов.


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Тэги:  харків, привітання, ігор терехов, жкг
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