15.03.2024 11:40 Віталій Хінєвіч

Студенту ХПІ присуджено премію Академії наук України

Магістрант кафедри електричних машин Харківського Політеху Павло Безсонов був удостоєний премії Національної академії наук України для молодих учених і студентів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ посиланням на НТУ ХПІ.

Тема, яку розглядав Павло, набула особливої актуальності через пошкодження об’єктів енергоструктури під час війни в Україні. У своїй науковій роботі Павло Безсонов провів імітаційне моделювання процесу прямого пуску асинхронних двигунів малої потужності при різних значеннях напруги живлення. Це дозволило визначити параметри процесу пуску вказаних двигунів та оцінити вплив якості електричної енергії живлення.

Ця задача набула ще більшої актуальності в умовах повномасштабної війни рф проти України з огляду на пошкодження об’єктів електроенергетичної системи нашої країни. Результати роботи дозволять дати рекомендації спеціалістам, які експлуатують асинхронні двигуни.

Студенту кафедри електричних машин Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ» Павлу Безсонову була присуджена премія для молодих учених і студентів Національної академії наук (НАН) України.

У конкурсі 2023 року, який проводили відділення НАН, перемогу здобула його наукова робота «Дослідження впливу величини напруги живлення на параметри прямого пуску асинхронних двигунів малої потужності». Павло її виконав під керівництвом доцента кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» Віктора Шайди.

Зараз Павло Безсонов проходить переддипломну практику. Тема його магістерської дипломної роботи пов’язана з теоретичними та практичними дослідженнями пускових характеристик асинхронного двигуна потужністю 2,2 кВт для вентиляторної установки.

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