15.03.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

Сапери знищили бойову частину безпілотника, яким окупанти хотіли атакувати Харківську область

Силами ППО ворожа «герань - 2» була збита, але бойова частина залишилась не розірваною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Зазначається, що бойова частина БПЛА «герань - 2» містить приблизно 30-50 кг вибухової речовини.

«Сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт, оперативно знищили бойову частину ворожого БПЛА, яка не розірвалася»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники врятували будинок від вогню у Харківській області.