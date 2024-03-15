15.03.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

Харків отримав допомогу з Франції

Місто Харків отримало черговий вантаж гуманітарної допомоги від Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Украïна» («Aide Médicale & Caritative France-Ukraine»).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Французька організація надіслала до Харкова понад 70 електричних радіаторів для обігріву міських територіальних центрів соціального захисту населення та п’яти поліклінік, захисний медичний одяг, одноразовий посуд для метрошколи.

Вантаж передали за сприяння ГО «Всеукраïнська рада реанімаціï та екстреноï медичноï допомоги» та ТОВ «Санагро Украïна».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у якому стані ситуація з нафтопродуктами у харківських річках.