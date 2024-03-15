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15.03.2024  15:22   Рита Парфенова

Виявлено колаборантку, яка після визволення Куп'янська намагалася «загубитися» у Харкові

Ще одну співробітницю, яка співпрацювала з окупантами під час захоплення Куп'янська, було розкрито.

колаборантка

Як повідомляє РЕДПОСТ, за ініціативою Куп'янської окружної прокуратури Харківської області жінці у віці 60 років було пред'явлено обвинувачення за фактом колаборації (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Під час розслідування було встановлено, що під час окупації Куп'янська місцева жителька добровільно співпрацювала з окупантами. У липні 2022 року вона приєдналась до псевдооргану влади, створеного російськими військами, і зайняла посаду «и. о. специалиста сектора по вопросам труда и социально-трудовых отношений ВГА Купянского района»..

Колаборантка переважно займалася прийомом громадян, які зверталися за матеріальною допомогою до окупаційної влади російської федерації, і обробкою службової документації.

Після звільнення Куп'янська вона переїхала до Харкова, намагаючись уникнути відповідальності за свої дії. Однак правоохоронні органи зібрали достатньо доказів її протиправних дій і повідомили про підозру.

Досудове розслідування веде Куп'янський РВП ГУНП в Харківській області за участю ДКР СБУ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть жінку, яка працювала на керівній посаді у "пенсійному фонді", створеному окупантами.

Тэги:  колаборант, харків
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