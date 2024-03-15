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15.03.2024  16:32   

Продавав неіснуючі товари через інтернет: у Харкові затримали шахрая

Кіберполіція Харківщини викрила чоловіка у скоєнні шахрайства – він продавав неіснуючі товари через Інтернет.

кіберполіція

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУНП в Харківській області, 38-річний раніше засуджений безробітний харків’янин розміщував оголошення з продажу музичних інструментів, спортивного інвентарю та інших товарів на умовах передплати або повної оплати на свою банківську картку. Після отримання грошей від покупців, він видаляв оголошення, припиняв спілкування та блокував замовників.

Шахрай ошукав понад 50 осіб, які переводили від 2 до 10 тисяч гривень за товари, які фактично не існували. В результаті обшуку вилучено комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки та гроші.

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Чоловіку повідомлено про підозру за шахрайство згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України, що передбачає до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що суд виніс вирок зловмиснику-рецидивісту, який обкрадав харків’ян.

Тэги:  шахрайство, поліція, інтернет, харків
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