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15.03.2024  16:56   Рита Парфенова

Судитимуть чоловіка, який контролював російські блокпости на тимчасово окупованій Харківщині

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області завершила спеціальне розслідування стосовно чоловіка, який намагався побудувати кар’єру «правоохоронця» при окупантах.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За результатами слідства, 25-річному мешканцю Куп'янська висувається обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Під час окупації міста збройними силами російської федерації, він добровільно прийняв посаду «и. о. помощника участкового полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
 
Чоловік був залучений до складання адміністративних матеріалів, контролю за блокпостами, установленими окупантами, та перевірки документів громадян.
 
Пізніше він обійняв посаду «и. о. оперуполномоченного пункта полиции №1 отдела полиции №1 УВД ВГА в Харьковской области». Обвинувачений здійснював виїзд на відповідні адреси за заявами місцевих мешканців у складі слідчо-оперативної групи поліції, приймав письмові пояснення від громадян за фактами вчинення правопорушень, проводив перевірки і складав процесуальні документи у відповідності до законодавства рф».
 
Після деокупації чоловік втік від слідства і переховується в даний час його оголошено в розшук. Обвинувальний акт направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а також конфіскацію майна.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть жінку, яка працювала на керівній посаді у "пенсійному фонді", створеному окупантами.
Тэги:  колаборант, харків
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