Ігор Терехов порушив питання блокування податкових накладних

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, цей захід був організований за участю Касаційного адміністративного суду, який увійшов до складу Верховного Суду України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Другого апеляційного адміністративного суду.

Під час свого виступу Ігор Терехов зазначив, що однією з найбільших проблем харківського бізнесу у взаємодії з податковими органами є блокування податкових накладних, що є причиною скарг 44% підприємців міста. Він також підкреслив, що чимало скарг виникає через подвійне нарахування податку на нерухомість для зруйнованих приміщень через бойові дії або під час реконструкції будівель.

«Нещодавно я мав зустріч з підприємцями нашого міста. І всі вони скаржаться на блокування податкових накладних, що не просто перешкоджає розвитку їхнього бізнесу, а в принципі ставить під сумнів можливість продовження діяльності. Тому дуже добре, що сьогодні ці проблемні питання не замовчуються. І хоча дійсно буває по-різному: іноді правий бізнес, іноді - податкові органи, але я дуже хотів би, щоб рішення ухвалювалися більш справедливо», - звернувся до учасників конференції міський голова.

Терехов закликав до більш справедливого прийняття рішень у подібних ситуаціях, оскільки це безпосередньо впливає на можливість підприємств продовжувати свою діяльність.

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