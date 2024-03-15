15.03.2024 17:49 Рита Парфенова

У Харкові безкоштовно щеплять домашніх тварин від сказу: коли і де

У березні 2024 року у Харькові почнеться планова вакцинація домашніх тварин від сказу.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр поводження з тваринами, щепити домашніх улюбленців від сказу можна на дільницях «Жилкомсервісу».

Вакцинація тварин проводитиметься безкоштовно. Требі тільки оплатити вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар.

Інформацію про дату, місце та час проведення вакцинації розміщуватимуть на дошках оголошень у житлових будинках.

Графік проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу





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