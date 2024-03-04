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04.03.2024  15:07   Рита Парфенова

Суд виніс вирок крадію з Харкова

Прокурори Салтівської окружної прокуратури м. Харкова змогли переконати суд у провині 36-річного чоловіка у замаху на крадіжку, крадіжці, шахрайстві та викраденні офіційних документів.

вирок суду

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, зловмисник, маючи не зняту і не погашену судимість, знову  неодноразово порушував закон.

Його злочини охоплювали різноманітні сфери. Наприклад, у жовтні 2022 року він позичив мобільний телефон у свого знайомого та намагався втекти з ним.

Також відомо, що у листопаді 2022 року він спробував винести товар з магазину, а весною 2023 року викрав декілька мобільних телефонів із сумок потерпілих, а також використав чужу банківську карту для безконтактних покупок.

Під час суду обвинувачений визнав свою провину лише частково, але докази, представлені прокурорами, були достатніми для винесення обвинувального вироку Московським районним судом м. Харкова. За ці злочини йому було призначено покарання у виді 7 років 3 місяців позбавлення волі. Апеляційний строк триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що блогер з Дніпра, який плюнув у патрульного у Харкові отримав вирок суду.
Тэги:  крадіжка, харків
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