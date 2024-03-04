Суд виніс вирок крадію з Харкова

Прокурори Салтівської окружної прокуратури м. Харкова змогли переконати суд у провині 36-річного чоловіка у замаху на крадіжку, крадіжці, шахрайстві та викраденні офіційних документів.
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У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня, але без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
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