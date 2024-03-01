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01.03.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

Блогер з Дніпра, який плюнув у патрульного у Харкові отримав вирок суду

4 грудня 2021 року у Харкові патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Mercedes» за порушення правил дорожнього руху, а саме — керування транспортним засобом без номерного знаку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
В авто перебувала група осіб. «На допомогу» вони викликали свого друга — відомого 41-річного автоблогера з Дніпра. Приїхавши на місце, блогер став  погрожувати  поліцейським.
 
Чоловік почав світити правоохоронцю в обличчя прожектором, який той просив прибрати. Блогер плюнув в обличчя патрульному поліцейському і запитав, як у такому випадку може відповісти сам правоохоронець. 
 
 
Чоловік також нецензурно висловлювався в бік патрульних поліцейських, намагався їх розлютити і хотів спровокувати до застосування сили.
 
У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Йому призначено покарання у виді двох років позбавлення волі.
 
Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Триває строк на його апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові раніше засуджений чоловік пограбував пенсіонера.
 
Тэги:  події, харків
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