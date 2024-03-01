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01.03.2024  12:35   Віталій Хінєвіч

Привласнював гроші собі: на Харківщині викрили псевдоволонтера

Правоохоронці встановили 21 особу, які постраждали від злочинної схеми.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Мешканець міста Первомайський Лозівського району розміщував публікації у соціальній мережі Facebook щодо допомоги та збору коштів на потреби українських військових. Отримані гроші він привласнював.
 
31-річний чоловік представлявся волонтером. Наразі правоохоронці встановили 21 особу, які постраждали від злочинної схеми.
 
 
Працівники відділення поліції № 1 Лозівського РВП повідомили зловмиснику про підозру за ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Слідчі встановлюють інших потерпілих, які також могли донатити за вказаною публікацією. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що блогер з Дніпра, який плюнув у патрульного у Харкові отримав вирок суду.
 
Тэги:  події, харків
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