01.03.2024 12:35 Віталій Хінєвіч
Привласнював гроші собі: на Харківщині викрили псевдоволонтера
Правоохоронці встановили 21 особу, які постраждали від злочинної схеми.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Мешканець міста Первомайський Лозівського району розміщував
публікації у соціальній мережі Facebook щодо допомоги та збору коштів на потреби українських військових. Отримані гроші він привласнював.
31-річний чоловік представлявся волонтером. Наразі правоохоронці встановили 21 особу, які постраждали від злочинної схеми.
Працівники відділення поліції № 1 Лозівського РВП повідомили зловмиснику про підозру за ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі встановлюють інших потерпілих, які також могли донатити за вказаною публікацією. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що блогер з Дніпра, який плюнув
у патрульного у Харкові отримав вирок суду.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости