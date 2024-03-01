01.03.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

На комунальному підприємстві Харкова підбили підсумки роботи у зимовий період

КП «Харківблагоустрій» підбило підсумки роботи взимку.



На комунальному підприємстві Харкова підбили підсумки роботи у зимовий період



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, до усунення наслідків першого снігу цього зимового сезону 20 листопада 2023 року залучили понад 1,7 тис. комунальників, 74 одиниці засобів малої механізації та 59 одиниць снігоприбиральної техніки.

Директор підприємства Валерій Білокудря розповів, що працівники оперативно реагували на виклики погоди. Вони посипали прибудинкові території піщано-сольовою сумішшю, щоб забезпечити мешканцям безпечне пересування містом.

«За звітний період було використано майже 7,4 тис. куб. м піску та 764 т солі. Ми підготували достатньо посипного матеріалу, оновили технічний парк та налагодили оптимальний процес ремонту та обслуговування автотракторної техніки, організувавши ремонтно-будівельну дільницю. Це дозволило швидко реагувати на критичні погодні умови взимку», - зазначив керівник КП «Харківблагоустрій».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 70 ремонтів на водогонах виконали в одному з районів Харкова.