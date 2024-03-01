Через обстріл Вовчанська сталася пожежа

Окупанти здійснили обстріл міста Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів.
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Сьогоднішній гороскоп радить обирати простий шлях та висловлювати свої вимоги начальству прямо, якщо відчуваєте недооцінку. День підходить для активних ділових та активних людей, але варто уникати різкості у спілкуванні, щоб не викликати конфлікту.
Вдень у Харкові будуть хмари, які розсіються ввечері. Опадів не передбачається.
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