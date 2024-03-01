01.03.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

Через обстріл Вовчанська сталася пожежа

Окупанти здійснили обстріл міста Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці 1 березня ворог вкотре завдав обстрілів по житловому сектору міста Вовчанськ Харківської області. В результаті удару загорівся дах житлового будинку, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 кв.м.

Силами двох підрозділів ДСНС з міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь, а також вогнеборців місцевої пожежної команди з селища Вільча усі осередки займання були ліквідовані. Жертв і постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники розповіли, як гасили пожежу на відкритій території у Харківській області.