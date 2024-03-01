01.03.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік постраждав через вибухонебезпечний предмет

1 березня в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету постраждав чоловік 1954 року народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Подія трапилась близько 09:00 на дорозі між містом Барвінкове та селом Архангелівка Барвінківської громади Ізюмського району.

За попередніми даними чоловік підняв вибухівку з землі після чого та здетонувала. З мінно-вибуховою травмою правої руки постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні.

«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- йдеться у повідомленні.

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