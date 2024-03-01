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01.03.2024  14:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік постраждав через вибухонебезпечний предмет

1 березня в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету постраждав чоловік 1954 року народження.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Подія трапилась близько 09:00 на дорозі між містом Барвінкове та селом Архангелівка Барвінківської громади Ізюмського району. 
 
За попередніми даними чоловік підняв вибухівку з землі після чого та здетонувала. З мінно-вибуховою травмою правої руки постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні.
 
«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
 
Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл Вовчанська сталася пожежа.
 
Тэги:  події, харків
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