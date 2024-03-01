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01.03.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

Фахівці «Харківводоканалу» продовжують моніторити якість води у Немишлянському районі

Фахівці лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю КП «Харківводоканал» продовжують посилений контроль щодо перевірки якості води у Немишлянському районі, передає РЕДПОСТ .


Фахівці «Харківводоканалу» продовжують моніторити якість води у Немишлянському районі
Про це повідомив сьогодні, 1 березня, начальник лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю за якістю води КП «Харківводоканал» Андрій Стародубов.
 
«Згідно з дослідженнями проб води в місцях, наближених до району витоку нафтопродуктів, якість водопровідної води не змінилася та відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам. Але ми продовжуємо ретельний моніторинг водопровідної води на даній території», - наголосив Андрій Стародубов.
 
Своєю чергою начальник районної служби комплексу «Харківводопостачання» Павло Гладков поінформував, що після оглядів водоводів було ухвалено рішення тимчасово відключити водопостачання двох водорозбірних колонок на вулиці Котельній.
 
«Виявили, що продукти горіння потрапили в оглядові колодязі цих колонок, тому провели передбачені профілактичні заходи з хлоруванням та тимчасово перекрили подачу води. Також вирішили перевірити якість води у колонках на сусідній вулиці - Ясенева.
 
На сьогодні вода тимчасово відключена на двох колонках, розташованих там. Після профілактики та хлорування фахівцями лабораторії взято проби води на перевірку. За результатами лабораторних досліджень буде ухвалено рішення про відновлення водопостачання», - зазначив Павло Гладков.
 
Нагадаємо, для забезпечення водою мешканців цього району щодня долучили автоцистерни підприємства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
 
Тэги:  жкг, харків
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