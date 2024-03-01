01.03.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові було зафіксовано черговий температурний рекорд

В останній день зими 29 лютого синоптики зафіксували температурний рекорд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харкові вчора, 29 лютого було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня +9,2°С.

Попередній максимум температури було зафіксовано у 2016 році і вона становила +9,0°С.

Варто зазначити, що в лютому раніше було зафіксовано відразу три температурні рекорди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям у березні.