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01.03.2024  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові було зафіксовано черговий температурний рекорд

В останній день зими 29 лютого синоптики зафіксували температурний рекорд.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
У Харкові вчора, 29 лютого було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня +9,2°С. 
 
Попередній максимум температури було зафіксовано у 2016 році і вона становила +9,0°С.
 
Варто зазначити, що в лютому раніше було зафіксовано відразу три температурні рекорди.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям у березні.
 
Тэги:  харків, погода
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