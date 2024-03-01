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01.03.2024  09:35   Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли, як гасили пожежу на відкритій території у Харківській області

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що на відкритій території палає суха трава на площі 1 га.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
До Служби порятунку о 12:25 надійшло повідомлення про пожежу в селі Баранове Богодухівського району.
 
Спільними зусиллями вогнеборців Луганського гарнізону та місцевого пожежно-рятувального підрозділу локалізували загоряння та о 15:28 пожежу остаточно загасили. 
 
Своїми оперативними професійними діями вогнеборці запобігли  розповсюдженню вогню на молоде хвойне насадження. Постраждалих на пожежі немає. Причини загоряння встановлюють фахівці.
 
Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 6 чоловік особового складу та 1 од. техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталися пожежі в екосистемах.
 
Тэги:  пожежа, харків
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