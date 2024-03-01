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01.03.2024  09:05   Віталій Хінєвіч

З початку року окупанти завдали 80 пошкоджень газовій інфраструктурі Харківщини

Під снарядами агресора опинились газопроводи дев’яти громад: Куп’янської, Липецької, Люботинської, Великобурлуцької, Золочівської, Дергачівської, Роганської, Зміївської та Чугуївської.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Понад 20 ремонтів перебитих газових комунікацій фахівці Харківської філії «Газмережі» виконали без припинення газопостачання у домівки споживачів.
 
Внаслідок бомбардування окупантом Харківщини, за два місяці у області було пошкоджено близько 20 розподільних газопроводів середнього та низького тиску, газогони житлових будинків, газорегуляторний пункт, будівлі трьох газових дільниць у Богодухівському, Куп’янському та Чугуївському районах області.
 
Найбільше пошкоджень завдано ворогом газовим мережам у Куп’янській і Липецькій громадах. Це понад 40 пошкоджень у Куп’янській та 10 у Липецькій громадах.
 
«Попри щоденні обстріли, газовики Харківської філії «Газмережі» намагаються відремонтувати перебиті газогони протягом доби або локалізувати аварійну ситуацію без припинення газопостачання до осель»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у частині Індустріального району водопостачання надаватиметься зі зниженим тиском.
 
Тэги:  жкг, харків
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