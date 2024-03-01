01.03.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

Руйнування та поранені: Харківщина на ранок 1 березня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема під ворожим вогнем перебувала : Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Осинове, Митрофанівка та ін.

О 1:05 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приміщення складу та 4-х ангарів. Інформації щодо потерпілих не надходило.

О 22:14 здійснено ворожий обстріл с. Козача Лопань Харківського району, більше семи вибухів. Без постраждалих.

Також о 22:00 ворог завдав ударів по м. Вовчанськ. Пошкоджено господарчі споруди на території домоволодіння. За 5 хвилин відбувся повторний обстріл. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 14:00 у с. Митрофанівка Куп’янського району внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрону поранення отримали 47-річний чоловік та 45-річна жінка. Стан середній, надана медична допомога.

Близько 13:10 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА м. Вовчанськ пошкоджено приватні будинки, 2 автомобілі. Поранена 1 жінка. Близько 12:45 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАБ-500 села Осинове Куп’янського району пошкоджена переправа, поранено чоловіка.

О 8:30 внаслідок ворожого обстрілу с. Синельникове Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталися пожежі в екосистемах.