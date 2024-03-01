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01.03.2024  08:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталися пожежі в екосистемах

Протягом доби з 29 лютого по 1 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 28 разів відволікались на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету. 
 
Вогнем випалено територію площею понад 16 га. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою.
 
Також о 09:00 рятувальники 47-ї частини ДСНС залучались для обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження житлової 5-типоверхівки та торговельних закладів. Жертв та постраждалих немає.
 
О 22:05 бійці того ж підрозділу вдруге виїхали на перевірку після обстрілу м. Вовчанська. Цього разу на щастя ворожі снаряди влучили у землю на відкритій місцевості.
 
За цей період рятувальниками було здійснено 43 оперативні виїзди, з яких:
 
  • 33 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – виїзди на перевірку після обстрілу;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік загинув під час великої пожежі на Харківщині.

Тэги:  пожежа, харків
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