01.03.2024 08:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталися пожежі в екосистемах

Протягом доби з 29 лютого по 1 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 28 разів відволікались на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету.

Вогнем випалено територію площею понад 16 га. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою.

Також о 09:00 рятувальники 47-ї частини ДСНС залучались для обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження житлової 5-типоверхівки та торговельних закладів. Жертв та постраждалих немає.

О 22:05 бійці того ж підрозділу вдруге виїхали на перевірку після обстрілу м. Вовчанська. Цього разу на щастя ворожі снаряди влучили у землю на відкритій місцевості.

За цей період рятувальниками було здійснено 43 оперативні виїзди, з яких:

33 – на ліквідацію пожеж;

2 – виїзди на перевірку після обстрілу;

5 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік загинув під час великої пожежі на Харківщині.