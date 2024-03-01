01.03.2024 10:00 Віталій Хінєвіч

«Здавала» ворогові українських патріотів під час боїв за Харків: затримано ексосвітянку

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну прихильницю рашизму, яка співпрацювала з окупантами після захоплення Харківщини.

Про це РЕДПОСТ повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Мова йде про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів.

У період окупації населеного пункту вона «здавала» загарбникам місця перебування українських патріотів. Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні.

Серед них – депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Національної поліції України.

У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури – постійно били і тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків.

Однак загарбникам не вдалося «вибити» з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.

Ще одного – окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні 2 роки, а потім обміняли на російського бойовика. Що стосується фігурантки, то після звільнення села вона виїхала до Харкова, де «залягла на дно» і сподівалась уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі. Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ розкрила колаборанта , який працював над "розвитком" енергетики у окупований частині Харківщини.