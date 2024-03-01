01.03.2024 10:30 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 12

Богодухів - 14

Коломак - 10

Великий Бурлук - 12

Печеніги -10

Слобожанське - 11

Куп’янськ -11

Красноград - 14

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 29 лютого 2024 року.