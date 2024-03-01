    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Залишилася допомагати окупантам: прикордонниці з Харківщини оголосили підозру
01.03.2024  11:00   Віталій Хінєвіч

Залишилася допомагати окупантам: прикордонниці з Харківщини оголосили підозру

На Харківщині Служба безпеки зібрала докази дезертирства та співпраці з окупантами з боку ексспівробітниці регіонального управління Державної прикордонної служби України.

 
Про це РЕДПОСТ повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
 
Зловмисницею виявилася мешканка смт. Куп'янськ-Вузловий Харківської області, технік прикордонного пункту пропуску «Тополі». У мирний час через цей пункт здійснювався пропуск залізничного транспорту у бік російської федерації та у зворотньому напрямку.
 
Після захоплення рашистами пункту пропуску «Тополі» і окупації Куп'янського району прикордонниця відмовилася виконувати накази своїх командирів щодо повернення на підконтрольну територію України та продовження військової служби.
 
Натомість, вона почала добровільно співпрацювати з окупаційною владою держави-агресора та зайняла посаду у незаконно створеному російськими загарбниками підприємстві – т.зв. «государственном предприятии «Купянская железная дорога»». Цей господарський суб'єкт займався задоволенням потреб окупаційної влади у вантажних та пасажирських перевезеннях по захопленій території України та до росії, а також забезпечував перекидання з території рф військової техніки, боєприпасів та живої сили противника для подальшого ведення загарбницької війни в Україні.
 
У липні 2022 року ворожа пособниця отримала посаду «інженера 1 категорії служби кадрів» і займалася підбором до фейкової «залізниці» нових колаборантів і пособників ворога. За свою роботу вона отримувала 45 тисяч рублів на місяць.
 
Під час деокупації регіону зловмисниця втекла на територію держави-агресора, де поки що переховується від українського правосуддя.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).
За такі злочини винній загрожує 12 років позбавлення волі.
 
Тривають комплексні заходи для встановлення її місця перебування та притягнення до відповідальності за вчинені нею злочини. Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ встановила імена рашистів, яки з помсти вбили мешканця Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.03 Надзвичайні події Через обстріл Вовчанська сталася пожежа 01.03 Надзвичайні події «Здавала» ворогові українських патріотів під час боїв за Харків: затримано ексосвітянку 01.03 Надзвичайні події Руйнування та поранені: Харківщина на ранок 1 березня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 