01.03.2024 11:00 Віталій Хінєвіч

Залишилася допомагати окупантам: прикордонниці з Харківщини оголосили підозру

На Харківщині Служба безпеки зібрала докази дезертирства та співпраці з окупантами з боку ексспівробітниці регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Про це РЕДПОСТ повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявилася мешканка смт. Куп'янськ-Вузловий Харківської області, технік прикордонного пункту пропуску «Тополі». У мирний час через цей пункт здійснювався пропуск залізничного транспорту у бік російської федерації та у зворотньому напрямку.

Після захоплення рашистами пункту пропуску «Тополі» і окупації Куп'янського району прикордонниця відмовилася виконувати накази своїх командирів щодо повернення на підконтрольну територію України та продовження військової служби.

Натомість, вона почала добровільно співпрацювати з окупаційною владою держави-агресора та зайняла посаду у незаконно створеному російськими загарбниками підприємстві – т.зв. «государственном предприятии «Купянская железная дорога»». Цей господарський суб'єкт займався задоволенням потреб окупаційної влади у вантажних та пасажирських перевезеннях по захопленій території України та до росії, а також забезпечував перекидання з території рф військової техніки, боєприпасів та живої сили противника для подальшого ведення загарбницької війни в Україні.

У липні 2022 року ворожа пособниця отримала посаду «інженера 1 категорії служби кадрів» і займалася підбором до фейкової «залізниці» нових колаборантів і пособників ворога. За свою роботу вона отримувала 45 тисяч рублів на місяць.

Під час деокупації регіону зловмисниця втекла на територію держави-агресора, де поки що переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

За такі злочини винній загрожує 12 років позбавлення волі.

Тривають комплексні заходи для встановлення її місця перебування та притягнення до відповідальності за вчинені нею злочини. Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

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