01.03.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Олександра Волобуєва

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 1 березня, привітав з днем народження Олександра Волобуєва - Почесного громадянина міста Харкова, помічника начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області, передає РЕДПОСТ .

«У складні часи повномасштабної війни працівники ДСНС героїчно рятують життя людей. Ваш високий професіоналізм допомагає всьому місту впоратися з викликами сьогодення. Відвага, незламність, непохитність - ось що характеризує повного кавалера ордена «За мужність».

Дякую за все, що Ви зробили для міста-героя Харкова! Бажаю міцного здоров’я, витримки, благополуччя та мирного неба!» - говориться у привітанні.

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