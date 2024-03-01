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01.03.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Олександра Волобуєва

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 1 березня, привітав з днем народження Олександра Волобуєва - Почесного громадянина міста Харкова, помічника начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області, передає РЕДПОСТ .

 
«У складні часи повномасштабної війни працівники ДСНС героїчно рятують життя людей. Ваш високий професіоналізм допомагає всьому місту впоратися з викликами сьогодення. Відвага, незламність, непохитність - ось що характеризує повного кавалера ордена «За мужність».
 
Дякую за все, що Ви зробили для міста-героя Харкова! Бажаю міцного здоров’я, витримки, благополуччя та мирного неба!» - говориться у привітанні.
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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