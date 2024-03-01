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01.03.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові раніше засуджений чоловік пограбував пенсіонера

1000 викликів оперативно опрацювали працівники харківської поліції минулої доби, передає РЕДПОСТ .

 
У Салтівському районі поліцейські затримали раніше судимого 37-річного зловмисника, який напав на пенсіонера. Чоловік застосував щодо потерпілого перцевий балончик та відібрав банківські картки, гроші, пенсійне посвідчення. 
 
Того ж дня нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом розбійного нападу.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких 18 громадян отримали травми.
 
Поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники розповіли, як гасили пожежу на відкритій території у Харківській області.
 
Тэги:  події, харків
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