01.03.2024 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові раніше засуджений чоловік пограбував пенсіонера

1000 викликів оперативно опрацювали працівники харківської поліції минулої доби, передає РЕДПОСТ .

У Салтівському районі поліцейські затримали раніше судимого 37-річного зловмисника , який напав на пенсіонера. Чоловік застосував щодо потерпілого перцевий балончик та відібрав банківські картки, гроші, пенсійне посвідчення.

Того ж дня нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом розбійного нападу.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких 18 громадян отримали травми.

Поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники розповіли, як гасили пожежу на відкритій території у Харківській області.