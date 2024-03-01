01.03.2024 11:40 Віталій Хінєвіч
У Харкові раніше засуджений чоловік пограбував пенсіонера
1000 викликів оперативно опрацювали працівники харківської поліції минулої доби, передає РЕДПОСТ .
У Салтівському районі поліцейські затримали раніше судимого 37-річного зловмисника
, який напав на пенсіонера. Чоловік застосував щодо потерпілого перцевий балончик та відібрав банківські картки, гроші, пенсійне посвідчення.
Того ж дня нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом розбійного нападу.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких 18 громадян отримали травми.
Поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що рятувальники розповіли, як гасили пожежу
на відкритій території у Харківській області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости