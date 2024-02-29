29.02.2024 19:14

У Харкові нагородили переможців конкурсу «Учитель року - 2024» (фото)

Церемонія нагородження переможців і лауреатів міського конкурсу «Учитель року - 2024» відбулася сьогодні, 29 лютого, в Харкові.



Фото: РЕДПОСТ

У другому, міському, турі конкурсу змагалися 37 освітян з 33 шкіл у чотирьох номінаціях: «Географія», «Образотворче мистецтво», «Фізика», «Українська мова та література». За результатами конкурсу журі визначило п’ятьох переможців та 11 лауреатів, повідомляє РЕДПОСТ

У номінації «Географія» перемогла Наталія Степанова, учитель ліцею №108 (Холодногірський район), у номінації «Образотворче мистецтво» - Світлана Харитонова, учитель ліцею №43 (Салтівський район). Ірина Погоріла, учитель ліцею №6 Шевченківського району, здобула перемогу в номінації «Фізика». Учителем року в номінації «Українська мова та література» стали Тетяна Пилипенко (ліцей №153, Новобаварський район) і Тетяна Положий (ліцей №70, Індустріальний район).

Переможці були нагороджені Почесними грамотами виконкому Харківської міської ради та сертифікатами на отримання щомісячної премії протягом року в розмірі 10 тис. грн. Лауреати отримали Подяки міського голови та сертифікати на щомісячну премію протягом року в розмірі 3 тис. грн.

Харківський міський голова Ігор Терехов у вітальному слові висловив вдячність усім педагогам за щоденну невпинну працю.

«Попри тяжкі воєнні часи, ви начаєте наших дітей. Унікальний для всього світу проєкт метрошколи - це історія Харкова та України, яку ми творимо завдяки вам. Я вірю, що після нашої перемоги ми відбудуємо всі школи, які були зруйновані, і зробимо все можливе, щоб діти повернулися до Харкова», - наголосив Ігор Терехов.

На заході виступили театри естрадного танцю ХПДЮТ «Карнавал» і «Забава».

Міський конкурс професійної майстерності «Учитель року» проводиться в Харкові вже 30 років поспіль.



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