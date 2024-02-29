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29.02.2024  19:41   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог двічі намагався вибити ЗСУ із займаних позицій

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 лютого 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.

Намагалися вибити ЗСУ із займаних позицій окупанти біля двох селищ Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бологівка, Митрофанівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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  • На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 лютого 2024 року. 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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