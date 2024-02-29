29.02.2024 19:41 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог двічі намагався вибити ЗСУ із займаних позицій
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 лютого 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бологівка, Митрофанівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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