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29.02.2024  20:12   Дмитро Колонєй

Як і де отримати допомогу харківським біженцям в Україні та за кордоном

Надаємо корисні контакти, які можуть домомогти евакуйованим харківським мешканцям.

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Як повідомляє РЕДПОСТ,  Датська рада у справах біженців в Україні розробила майданчик цифрової платформи безкоштовної юридичної допомоги для ВПО – Edopomoha.org, де можна отримати безкоштовну правову онлайн-допомогу. 
 
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Юристи з цієї цифрової платформи правової допомоги підготували корисні контакти – перелік організацій, які надають допомогу біженцям як в Україні, так і за кордоном.
 
 
 
Тэги:  допомога, впо, харків
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