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29.02.2024  20:47   Дмитро Колонєй

Загарбники руйнували місто Харківщини двічі на добу: постраждав хлопець

На Харківщині ворог нищив селище за допомогою артилерії та БПЛА.

Постраждав хлопець через удар ворожого БПЛА: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, загарбники двічі завдали ударів по Вовчанску. 
 
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29 лютого 2024 року близько 12:30 росіяни застосувалди БПЛА, який влучив у міську дорогу Вовчанська та поранив 18-річного хлопця. За попередніми даними, це був FPV-дрон. 
 
Постраждав хлопець через удар ворожого БПЛА: Новини Харкова
 
Постраждав хлопець через удар ворожого БПЛА: Новини Харкова
 
О 14:00 окупанти повторно атакували місто - гатили по ньому з артилерії та пошкодили будинок.
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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