01.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 березня

Вдень у Харкові будуть хмари, які розсіються ввечері. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно–східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 7–9° тепла.

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Народні прикмети

У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна "розгульна, не сором'язлива – обдурить, нема чого й вірити".

Сильний вітер цього дня віщує опади та швидке потепління.

Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі – весна буде сухою, при західному – мокрою, а при південному – теплою.

Якщо талий сніг призвів до паводків, то влітку варто чекати навали гризунів та комах.