Прогноз погоди у Харкові на 1 березня

Вдень у Харкові будуть хмари, які розсіються ввечері. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно–східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 7–9° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Сьогоднішній гороскоп радить обирати простий шлях та висловлювати свої вимоги начальству прямо, якщо відчуваєте недооцінку. День підходить для активних ділових та активних людей, але варто уникати різкості у спілкуванні, щоб не викликати конфлікту.
Вдень у Харкові будуть хмари, які розсіються ввечері. Опадів не передбачається.
Почався березень – і кошатники святкують своїх улюбленців.
влажность:
давление:
ветер: