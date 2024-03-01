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01.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 березня

Вдень у Харкові будуть хмари, які розсіються ввечері. Опадів не передбачається.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно–східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 7–9° тепла.

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Народні прикмети

  • У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна "розгульна, не сором'язлива – обдурить, нема чого й вірити".
  • Сильний вітер цього дня віщує опади та швидке потепління.
  • Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі – весна буде сухою, при західному – мокрою, а при південному – теплою.
  • Якщо талий сніг призвів до паводків, то влітку варто чекати навали гризунів та комах.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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