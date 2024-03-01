01.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогоднішній гороскоп радить обирати простий шлях та висловлювати свої вимоги начальству прямо, якщо відчуваєте недооцінку. День підходить для активних ділових та активних людей, але варто уникати різкості у спілкуванні, щоб не викликати конфлікту.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен розженеться так, що зупинитися стане для нього цілою проблемою! Його мозок, та й весь організм, працюватиме у форсованому режимі, викладаючись по максимуму. Через це оточуючі можуть здаватися сонними мухами, які прискорилися Овну, які рухаються і розуміють як при уповільненій зйомці. Не дивно, що Овен намагатиметься їх підганяти, користуючись при цьому не делікатними методами.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У руках Тельця все горітиме (в хорошому розумінні цього слова), а дим навколо нього – стоятиме коромислом! Телець налаштований по-бойовому, готовий спрямувати свої зусилля на будь-який фронт робіт! Інша справа, що ситуація, ніби на глузування, буде вимагати від нього перемикати свою увагу з одного завдання на інше. Через це діяльний Телець ризикує пробігати весь день практично марно. Щоб цього не сталося, зірки радять йому, незважаючи на провокації, зосередитися на чомусь одному.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Чудовий день для всіх Близнюків, які мають відношення до бізнесу або просто не мають наміру упускати свою вигоду! Зірки надають Близнюкам шанс отримати прибуток навіть там, де вони не очікували. Втім, це не має нічого спільного із знайденими на дорозі грошима. Близнюки можуть розраховувати на щедрі подарунки долі лише в тому випадку, якщо до цього вони вклали чимало часу та сил у якийсь проект. Нехай навіть це було давно, і Близнюки вже перестали сподіватися на результат.

Рак (22 червня – 23 липня)

Вдалий день для того, щоб будувати стратегічні плани на майбутнє. Мозок Раку працюватиме чітко, а мислення – відрізнятиметься глобалізмом, тож непродуктивно було б використовувати цей день на повсякденні домашні справи. Тим більше, зірки мало схиляють Рака до рутини, зате у питаннях вибудовування хитромудрих схем йому просто не буде рівних. Присвятивши день плануванню, Рак не пошкодує: сьогоднішні ідеї здатні вивести його на нову висоту!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву найкраще вдасться будувати повітряні замки – вони відрізнятимуться ґрунтовністю і навіть, можливо, колись будуть побудовані на землі. День наділяє Лева потужною фантазією, завдяки чому креативні ідеї, проекти та плани здатні сипатися з нього один за одним. Безумовно, згодом якісь із цих ідей відсіються, проте Леву варто прислухатися навіть до найфантастичніших і найнеймовірніших із них.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва має всі шанси заглянути за обрій: ситуація зіштовхне її з чимось, що стосується майбутнього. Можливо, це будуть наукові ідеї та розробки, високі технології чи фантастичний фільм. А може, Діва зіткнеться з людиною, чиє нестандартне мислення не знає меж. Зірки радять Діві відкрити свій розум для сміливих ідей. Майбутнє вже майже настало! А той, хто не вірить у це, приречений вічно плестись позаду.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для Терезів настає новий етап! Не варто цього боятися, навпаки, день подарує їм нові можливості та перспективи. Обставини загалом складаються вдало для Терезів, і хоча найближчим часом можливі неминучі хвилювання та труднощі затяжного перехідного періоду, зірки запевняють: все буде добре. Терези зуміють не тільки зберегти свої позиції, а й у якихось справах просунуться далеко вперед.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

За що Скорпіон не взявся б, зірки не радять йому поспішати - є ризик прийняти необдумане рішення. День схилятиме його до поспішних, скоростиглих кроків! У якийсь момент Скорпіонові може здатися, що зволікання смерті подібне, і якщо він піддасться цьому пориву, то ризикує наламати дров. Щоб не зробити помилок (а такі помилки можуть коштувати дорого), Скорпіону слід тримати себе в руках. йому краще взагалі нічого не робити, ніж потім докоряти собі за непродумані кроки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець пурхатиме як метелик і жалитиме як бджола! Перше відноситься до його безпосередніх справ та обов'язків, а друге – до конкурентів, яким краще не ставати у нього на шляху. Недоброзичливцям Стрільця можна лише поспівчувати: будь-які спроби поставити йому палиці в колеса здатні обернутися тим, що Стрілець перетворить ціпок на палицю відплати, спритно використавши її проти своїх ворогів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки радять Козерогу в будь-яких справах не йти за кимось, а йти своїм власним курсом. Безумовно, це нелегко, проте день схиляє Козерога до самостійності, пошуку своєї дороги у житті та свого неповторного «Я». Це зовсім не означає, що Козеріг повинен протиставляти себе оточуючим, але якщо він хоче багато чого домогтися, то повинен шукати свій власний шлях і не бути, як усі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У будь-яких справах Водолію буде важко відрізнити важливе від поганого. Він може надавати підвищеного значення другорядним питанням і водночас геть забувати про свої основні обов'язки. Більшу частину дня Водолій присвятить тим справам, які просто першими потрапили йому на очі або чимось його зацікавили. Втім, якщо у Водолія немає термінової роботи, яка постраждає від такої неорганізованості, день обіцяє пройти продуктивно: адже те, за що він таки візьметься, він зробить ретельно, «від і до».

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки закликають Риб замислитись над тим, як підвищити свою планку. Навіть якщо їх більш-менш влаштовує місце під сонцем, яке вони займають, це не привід, щоб зупинятися. Треба йти вперед! – чудовий день для того, щоб замислитися над тим, які конкретні кроки Риби можуть зробити, щоб піднятися хоча б на сходинку вгору кар'єрними, соціальними або іншими сходами. Поговорити із начальством? Реалізувати свій давній проект? Наважуйтеся! Не чекайте, доки замість вас це зробить хтось інший.