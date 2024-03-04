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04.03.2024  15:42   Рита Парфенова

Судитимуть харків'янина, який збирав донати на ЗСУ та витрачав на казино

Майже 150 тисяч гривень витягнув з донаторів харківʼянин, якого судитимуть за шахрайство.

Новини Харкова: чоловіка судитимуть за шахрайство з донатами ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, що 39-річний житель Харкова, виступаючи як волонтер, розміщував оголошення у соціальних мережах про збір коштів на потреби Збройних сил України. Він заявляв, що гроші йдуть на придбання різного обладнання для військових, такого як дрони, бронежилети, рації тощо.

Підкріплюючи свої заклики гучними заголовками типу "для бійців, що стоять під Харковом" або "для захисників Бахмута", він залучив увагу небайдужих українців.

Однак, отримані кошти він не використовував для призначеного ціллю. Замість цього, він витрачав їх на онлайн-казино.

За такі дії він обдурив понад 20 осіб, заволодівши загальною сумою майже 150 тисяч гривень.

Правоохоронці виявили цього чоловіка і направили обвинувальний акт до Жовтневого районного суду м. Харкова за фактами шахрайства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що суд виніс вирок зловмиснику-рецидивісту, який обкрадав харків’ян.

 

Тэги:  шахрайство, суд, харків
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