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04.03.2024  16:03   Рита Парфенова

Комунальники ремонтують трубопроводи Харкова без відключення води

Протягом минулих вихідних бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» успішно вирішили 14 аварійних ситуацій на водопровідних мережах та провели ремонтні заходи на 15 оглядових колодязях, замінивши запірно-регулюючу арматуру.

Харківводоканал

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», особливо важливу роботу виконали бригади в Новобаварському районі, де оперативно виправили три пошкодження на водопровідних магістралях.

Основні втручання відбулися на вулицях Скуридіна дача (з діаметром трубопроводу 300 мм) та Григорівське шосе (з діаметром 150 мм). Ураховуючи велику кількість мешканців у цих районах, ремонтні роботи проводилися без відключення водопостачання для жителів. Після успішної ліквідації аварій санітарно-технічні бригади провели порядкування територій. Крім того, здійснили капітальний ремонт вводу в будинок на вулиці Москалівській і впорядкували водорозбірну колонку.

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Раніше  РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=1400 мм у провулку Динамічному, 6 з 15:00 27 лютого до 09:00 29 лютого водопостачання абонентів частини Холодногірського району здійснюватиметься на зниженому тиску.

Тэги:  вода, харків
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