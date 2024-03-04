Комунальники ремонтують трубопроводи Харкова без відключення води

Протягом минулих вихідних бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» успішно вирішили 14 аварійних ситуацій на водопровідних мережах та провели ремонтні заходи на 15 оглядових колодязях, замінивши запірно-регулюючу арматуру.
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У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня, але без опадів.
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