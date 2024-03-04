04.03.2024 17:26 Євген Клочко

«Гроші на лікування» — молодого чоловіка судитимуть за цинічне шахрайство

34-річний шахрай-маніпулятор може сісти за грати на трок від трьох до восьми років.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланям на Харківську обласну прокуратуру , чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини та мав не зняту і не погашену судимість. Зловмисник діяв за «класичною» схемою — дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив у лікарню і терміново потребує грошей на лікування.

Більша частина його жертв втрачали пильність через здійснення ним психологічного тиску та використовування маніпулятивних прийомів. Потерпілі переказували гроші на карту, яку вказував шахрай.

Однак деякі громадяни змогли розпізнати обман і вчасно завершити розмову зі зловмисником.

Серед потерпілих — мешканці Харкова, Вінниці, Хмельницького, а також Харківської, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей. Вони переказували шахраю різні суми — від 1000 до 6000 гривень.

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Наразі встановлено12 епізодів вчинення злочину обвинуваченим.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом замаху на шахрайство, а також шахрайства, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України в редакції до 11.08.2023).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.