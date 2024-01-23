    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські правоохоронці розповіли про нову шахрайську схему аферистів
23.01.2024  17:23   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці розповіли про нову шахрайську схему аферистів

Як пройдисвити вводять в оману харківських мешканців заробітком на вподобайках .

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в інтернеті з'явилася нова шахрайська схема. За нею аферисти пропонують заробіток в інтернеті за перегляд відео та вподобайки.
 

Як діє шахрайська схема на вподобайках

 
  1. За виконані завдання залучені у схему люди зпершу можуть виплачувати від 100 до 500 гривень. Щоб пройдисвити увійти в довіру громадян.
  2. У подальшому шахраї надсилають фішингові посилання, щоб отримати інформацію про банківські картки та доступ до рахунку.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Поради фахівців, як запобігти потрапляння у пастку шахраїв

 
 
  1. надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
  2. не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма;
  3. не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки;
  4. не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім; 
  5. ніколи не вводьте особисті дані на підозрілих сайтах;
  6. не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  7. уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту.
  8. Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові померла жінка продавала квартиру.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.01 Надзвичайні події У Харкові шахрай захопив та продав чужу квартиру 17.01 Надзвичайні події Чиновниця з Харківщини ошукала державу 16.01 Надзвичайні події На Харківщині хитрий злодюга обдурив знайомих та незаконно вирубив дерева на чверть мільйона
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 