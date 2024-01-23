23.01.2024 17:23 Дмитро Колонєй
Харківські правоохоронці розповіли про нову шахрайську схему аферистів
Як пройдисвити вводять в оману харківських мешканців заробітком на вподобайках .
Як діє шахрайська схема на вподобайках
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За виконані завдання залучені у схему люди зпершу можуть виплачувати від 100 до 500 гривень. Щоб пройдисвити увійти в довіру громадян.
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У подальшому шахраї надсилають фішингові посилання, щоб отримати інформацію про банківські картки та доступ до рахунку.
Поради фахівців, як запобігти потрапляння у пастку шахраїв
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надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
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не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма;
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не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки;
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не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім;
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ніколи не вводьте особисті дані на підозрілих сайтах;
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не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
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уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту.
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Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку.
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