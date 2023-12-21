21.12.2023 16:56 Дмитро Колонєй

Померла харківська мешканка продавала квартиру: розкрито аферу шахраїв

Відберуть квартиру у шахраїв, які скоїли аферу із підробкою документів.

Як повідомлє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, після смертівласниці квартири по вул. Конторській у м. Харкові у квітні 2020 року, за відсутності спадкоємців, зазначена нерухомість, замість переходу у власність Харківської міської територіальної громади, приватним нотаріусом у березні 2021 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири від імені померлої. Встановлено, що для незаконного заволодіння нерухомістю було використано паспорт померлої власниці з вклеєною фотокарткою іншої особи.

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У подальшому незаконно відчужене майно без належних на те повноважень передано в іпотеку.

Ці порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Жовтневий районний суд м. Харкова задовольнив позовну заяву прокурора. Триває строк на апеляційне оскарження.