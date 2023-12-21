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21.12.2023  16:56   Дмитро Колонєй

Померла харківська мешканка продавала квартиру: розкрито аферу шахраїв

Відберуть квартиру у шахраїв, які скоїли аферу із підробкою документів.

 
Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, після смертівласниці квартири по вул. Конторській у м. Харкові у квітні 2020 року, за відсутності спадкоємців, зазначена нерухомість, замість переходу у власність Харківської міської територіальної громади, приватним нотаріусом у березні 2021 року посвідчено договір купівлі-продажу вказаної квартири від імені померлої. Встановлено, що для незаконного заволодіння нерухомістю було використано паспорт померлої власниці з вклеєною фотокарткою іншої особи. 
 
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У подальшому незаконно відчужене майно без належних на те повноважень передано в іпотеку. 
Ці порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду.  Жовтневий районний суд м. Харкова задовольнив позовну заяву прокурора. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік тримав у неволі співмешканку і задушив її тітку.
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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