21.12.2023 17:21 Дмитро Колонєй

Лікарні Харкова отримають медобладнання з Чехії

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками Чеської Республіки.



Лікарні Харкова отримають медобладнання з Чехії



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова та представники Чеської Республіки обговорили сфери майбутньої співпраці між Харковом та Чехією. Зокрема, найближчими місяцями іноземні партнери планують передати медичне обладнання міському перинатальному центру та поліклініці №10, пошкодженій внаслідок обстрілів Північної Салтівки.

Ігор Терехов зазначив, що для Харкова дуже важливо відновлювати лікарні та розвивати галузь охорони здоров'я, оскільки близько 20% об'єктів медичної інфраструктури мають ті чи інші руйнування.

«Місто - це єдина ланка, яка надає первинну медичну допомогу громадянам, які мешкають тут. Тим більше, кількість городян постійно зростає. Лише вимушених переселенців у Харкові зараз - понад 200 тисяч», - зазначив мер.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ з економічних відносин Чехії Марек Свобода повідомив, що для харківських медиків Чехія проведе навчання з використання нового обладнання.