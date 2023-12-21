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21.12.2023  18:06   Дмитро Колонєй

Збив дівчинку: на Харківщині судитимуть поліцейського

Чекає на судправоохоронець, який погубив 15-річну дівчинку на Харківщині.

Збив 15-річну дівчинку та чекає на суд поліцейський . Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 2 серпня 2023 року близько 19:20 на трасі «Київ-Харків-Довжанський» позашляховик збив насмерть 15-річну дівчину на пішохідному переході поблизу зупинки громадського транспорту «Рай-Оленівка» у Харківській області. Дитина загинула на місці. 
 
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За кермом перебував поліцейський. Він керував службовим автомобілем. За результатами освідування, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння.
 
Відповідно до висновку судової автотехнічної експертизи, яка тривала близько трьох місяців, у вказаній дорожньо-транспортній ситуації дії водія автомобіля не відповідали вимогам п.п. 12.3, 18.1 Правил дорожнього руху України та знаходились, з технічної точки зору, в причинному зв’язку з виникненням ДТП.
 
Обвинуваченого звільнено з правоохоронних органів. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав , що поліцейському, який у передмісті Харкова збив насмерть 15-річну дівчинку, повідомлено про підозру.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія
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