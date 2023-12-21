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21.12.2023  16:24   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова прибирали вулиці Харкова

Де саме працювали комунальники розповіли у СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на СКП «Харківзеленбуд», у Основ'янському районі працівники підприємства прибирають сміття та вивозять гілки на

  • вул. Молочній,
  • пр. Гагаріна,
  • у провулках Кузнечному та
  • Аптекарському.

 

Источник:   Міськрада
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