21.12.2023 16:24 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова прибирали вулиці Харкова

Де саме працювали комунальники розповіли у СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на СКП «Харківзеленбуд», у Основ'янському районі працівники підприємства прибирають сміття та вивозять гілки на

вул. Молочній,

пр. Гагаріна,

у провулках Кузнечному та

Аптекарському.