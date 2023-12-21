Комунальники Харкова прибирали вулиці Харкова

Де саме працювали комунальники розповіли у СКП «Харківзеленбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на СКП «Харківзеленбуд», у Основ'янському районі працівники підприємства прибирають сміття та вивозять гілки на
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Прислухайтеся до чужих висловів та порад – сьогодні вони можуть виявитися корисними. Переговори про гроші можуть дати більше очікуваного.
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